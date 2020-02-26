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$5
ВидеомонтажЗавершен14 заявок272 просмотра
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Небольшая реклама для инстаграмма из материала. Плавные красивые переходы  

15 секунд общая длина видео. Делов 5-10 минут.

Плачу 300р , Вотсап/телеграмм

4 года назад
guest_15826518350558
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vladislava_ua
Владислава 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Все отлично, рекомендую 👍🏽
Оплата до сих пор не поступила
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