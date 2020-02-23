5 роликов по 15 секунд

Есть 18 коротких видеороликов из путешествия общей продолжительностью ~35 минут. Хочу сделать из них один видеролик, где-то что-то неинтересное обрезать, на каких-то местах ускорить видео, наложить музыку и так далее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу начинающего исполнителя на простую работу. Особых изысков и сложностей не требуется.
Нужно сделать 5 коротких роликов по 12-15 секунд.
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