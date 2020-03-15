Монтаж видео

ВидеомонтажЗавершен115 заявок929 просмотров
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Есть 18 коротких видеороликов из путешествия общей продолжительностью ~35 минут. Хочу сделать из них один видеролик, где-то что-то неинтересное обрезать, на каких-то местах ускорить видео,  наложить музыку и так далее.

4 года назад
Inevitable
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
diangelas
29 летАрмения
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
$100
4 дня
Монтаж ролика. Диана все сделала очень быстро и настолько же качественно. Чувствуется немалый опыт работы. Однозначно рекомендую.
Приятный в общении заказчик, ясно объяснил задачу, которую нужно было выполнить, оплата в срок. Рекомендую!
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