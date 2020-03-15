Inevitable

$50
Здравствуйте, нужен специалист, который научит пользоваться и настраивать резидентские прокси на сайте oxylabs.io, интегрировать разные прокси под разные аккаунты в ADSPower.
Системное администрированиенет заявок
Закрыт
2 года назад
Здравствуйте, нужен специалист, который научит пользоваться и настраивать резидентские прокси на сайте oxylabs.io, интегрировать разные прокси под разные аккаунты в ADSPower.
Есть 18 коротких видеороликов из путешествия общей продолжительностью ~35 минут. Хочу сделать из них один видеролик, где-то что-то неинтересное обрезать, на каких-то местах ускорить видео, наложить музыку и так далее.