Inevitable

Денис Кораблев Inevitable

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж видео

    Есть 18 коротких видеороликов из путешествия общей продолжительностью ~35 минут. Хочу сделать из них один видеролик, где-то что-то неинтересное обрезать, на каких-то местах ускорить видео,  наложить музыку и так далее.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
diangelas
29 летАрмения
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео
Приятный в общении заказчик, ясно объяснил задачу, которую нужно было выполнить, оплата в срок. Рекомендую!
Монтаж ролика. Диана все сделала очень быстро и настолько же качественно. Чувствуется немалый опыт работы. Однозначно рекомендую.
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