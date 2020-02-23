Визуализация, иллюстрации, графика для проекта Капсула Времени

В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени.

Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект.

Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее присутствие в городском ландшафте.

Пожалуйста ознакомьтесь с проектом и удостоверьтесь, что это ваша тема: www.time-capsule.info

Техзадание и реальные экстерьеры/фото предоставлю по первому требованию.

Автозапросы в игнор.