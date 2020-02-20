Смонтировать видео по образцу, для проекта

Здравствуйте. Нужно смонтировать видео, для представления, компании и чем она занимается, переходы, склейки, вставить текст, анимация и т.д. Материала на 4 часа. Длина готового видео 20-30 минут. Жду ваших откликов, и примеров работ. Также указывайте пожалуйста, время за которое вы ...