Сделать заставку как у Марвел

Добрый день Нужно решить проблему арабского шрифта в программе Sony vegas pro 13 В чем проблема: Нам нужно, что бы арабский шрифт был как тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=56NWWMuhi1k]https://www.youtube.com/watch?v=56NWWMuhi1k[/url] На сайте это стиль "font-family: 'shaikhhamdullahmushaf';" У нас так не получается в этой программе, он в ...