Сделать заставку как у Марвел

ВидеомонтажЗавершен11 заявок232 просмотра
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Сделать заставку как у Марвел с определенным текстом для инст сторис. для рекламы. текст опишу подробнее

4 года назад
magir2003
Евгений 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
gferr
24 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
ю
Все отлично
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