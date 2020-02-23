Графический дизайнер, видеомонтажер
Занимаюсь видеомонтажем и графическим дизайном,опыт работы свыше года. Незамедлительно реагирую на возникающие в работе трудности. Самостоятельно принимаю меры к их устранению. Работы высокого качества.
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$10
средняя цена заказа
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- Логотипы122 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
3 года назад
Все гуд, спасибо!
$5
10 баллов
4 года назад
Очень быстро. Очень чётко. Грамотно. Сам предложил улучшения и сделал. С удовольствием конечно рекомендую работать с человеком.
Ответный отзыв
Четко была дана инструкция,полностью выдан Т3,постоянная связь и никаких проблем. Рекомендую.
$5
5 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все отлично
$2
10 баллов
4 года назад
Сделано все прекрасно.
Ответный отзыв
Хорошо описал задачу и грамотно указал нужные правки,оплата своевременная,задержек нет. Рекомендую.
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$1/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга