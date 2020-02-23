gferr

Антон Рогонов gferr

 
24 годаБеларусь/Витебск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер, видеомонтажер

Занимаюсь видеомонтажем и графическим дизайном,опыт работы свыше года. Незамедлительно реагирую на возникающие в работе трудности. Самостоятельно принимаю меры к их устранению. Работы высокого качества.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mr-rv2017
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Иконки для детского сайта
Все гуд, спасибо!
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Вопрос. можно ли слепить маленький ролик из двух, надёргать как скажу.
Очень быстро. Очень чётко. Грамотно. Сам предложил улучшения и сделал. С удовольствием конечно рекомендую работать с человеком.
Четко была дана инструкция,полностью выдан Т3,постоянная связь и никаких проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
magir2003
Евгений 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
5 баллов
4 года назад
Сделать заставку как у Марвел
ю
Все отлично
Ответный отзыв
89126698262
51 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Превью для видео в YouTube
Сделано все прекрасно.
Хорошо описал задачу и грамотно указал нужные правки,оплата своевременная,задержек нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$1/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга