magir2003

Евгений magir2003

 
34 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sontar
20 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
4 месяца назад
Аватар на телеграм канал
Скинув приклад і все по ньому справився на відміно Приємно обговорювати задачу з такою людиною)
Отлично сработал. быстро закрыл задачу. рекоммендую
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salkoua
17 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
7 месяцев назад
Создать чат бота в телеграм
Добре спрацювались)
Усім привіт! Можу рекомендувати людину. Швидко допоміг з вирішенням завдання. Створенням бота. Всі нюанси вирішували за фактом. Швидкий зворотний зв'язок, на зв'язку до пізнього вечора. За півтора дня закрили моє питання з ботом. Прислухається до побажань клієнта. Дає поради як зробити правильно і кращий сюжет Роботою повністю задоволений. Упевнений, що будемо працювати з ним далі.
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gferr
24 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать заставку как у Марвел
Все отлично
ю
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