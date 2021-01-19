Нужен запоминающиеся и выделяющиеся аватарка на телеграм канал. Бюджет минимальный. мб новичкам бесплатно за хороший отзыв.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Всем привет. Нужен бот который будет собирать данные с сайта(Ссылки которую я ему отправляю). Сайт будет один - это олх.юа У нас агенство недвижимости по аренде и продаже квартир. К пример ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Сделать логотип для телеграм канала. пример скину. нужно похожее оформление в неоне,только цвета флага Украины. Примет скинул ниже. Название канала Харьков Оперативный. Бюджет минимальныйЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно сделать запоминающийся логотип для Агенства недвижимости. единый стиль(пару цветов) , лого. мб интегрировать какое то животное) Prime House Могу скинуть для примераЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрытгод назад
Сделать интересный и привлекающий ролик для рекламы в инстаграм и сторис инстаграм(С Ссылкой на телеграм) . Тематика Аренда недвижимости в Киеве. Спасибо. Жду предложенийВидеомонтаж6 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать бота в телеграм на сбор контактных данных . и запланировать рассылку на восемь недель, возможно с редактированием постовВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Создать чат бота,чтобы по запросу и параметрам он прелагал варианты(тоесть чат бот с квартирами на аренду. человек заходит в чат бот,из диалога с ботом выбирает к примеру однокомнатную квартиру,в определенном районе,по определенной цене,и бот ему скидывает ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен узнаваемы логотип. аренда Харьков. и Недвижимость Харьков. иконки в соц сетиЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт3 года назад
Создать продающую картинку для сторис(мб видео на 15 сек). тематика Аренда Недвижимости Харьков. со ссылкой на телеграм каналВидеомонтаж20 заявокЗакрыт3 года назад
написать текст в стиле Дедпул (4 блока разных) для рекламы в инстаграм сториз. с шутками в стиле персонажа,но без жести))Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Создать Целевую Аудиторию для трафика из инстаграм в телеграм канал. Тема Аренда недвижимости в Харькове.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать заставку как у Марвел с определенным текстом для инст сторис. для рекламы. текст опишу подробнееВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад