Atavisma

Александр Atavisma

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Аудит, оптимизация и продвижение сайтов. Опыт безупречной работы вебмастером более 9 лет

Оптимизация внешняя и внутренняя. Ускорение сайта. Идеальные страницы под Ваши ключевые запросы.

Продвижение по НЧ, СЧ, ВК и Высокочастотным ключам за 2-5 месяцев.

Возможность финансовых гарантий. (в договор включается пункт о полном возврате средств в случае неуспеха)

Анализ сайта, юзабилити, СЕО аудит и бесплатные Консультации.

Работа за Вас в Миралинксе, Гогетлинксе, в САПе и СЕОпульте.

Общение по скайпу голосом или в чате, по почте, по телефону.

Оптимизация сайтов, готовлю к продвижению.

Делаю всё для увеличения Вашей прибыли.

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Отзывы заказчиков

platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Собрать подсказки и подсветки для 140 ключевых слов
Рекомендую заказчика! Все грамотно сделано по задаче, слов собрано даже больше, чем я рассчитывал) Получил готовые ТЗ для копирайтера, благодарю!
Порядочный человек, сейчас это редкость. Никаких проблем с Заказчиком, рекомендую.
Ответный отзыв
s-bobrov
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Продвижение сайта по строительству
Очень рекомендую работать с Александром. Свою работу знает, очень грамотно все объясняет и делает.
Очень чётко и по делу. Хороший заказчик однозначно.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$5/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга