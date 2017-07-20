Аудит, оптимизация и продвижение сайтов. Опыт безупречной работы вебмастером более 9 лет
Оптимизация внешняя и внутренняя. Ускорение сайта. Идеальные страницы под Ваши ключевые запросы.
Продвижение по НЧ, СЧ, ВК и Высокочастотным ключам за 2-5 месяцев.
Возможность финансовых гарантий. (в договор включается пункт о полном возврате средств в случае неуспеха)
Анализ сайта, юзабилити, СЕО аудит и бесплатные Консультации.
Работа за Вас в Миралинксе, Гогетлинксе, в САПе и СЕОпульте.
Общение по скайпу голосом или в чате, по почте, по телефону.
Оптимизация сайтов, готовлю к продвижению.
Делаю всё для увеличения Вашей прибыли.
Действие аккаунта приостановлено!
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- Продвижение по ВЧ ключам352 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую заказчика! Все грамотно сделано по задаче, слов собрано даже больше, чем я рассчитывал) Получил готовые ТЗ для копирайтера, благодарю!
Ответный отзыв
Порядочный человек, сейчас это редкость. Никаких проблем с Заказчиком, рекомендую.
$50
10 баллов
8 лет назад
Очень рекомендую работать с Александром. Свою работу знает, очень грамотно все объясняет и делает.
Ответный отзыв
Очень чётко и по делу. Хороший заказчик однозначно.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$5/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга