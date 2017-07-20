Продвижение сайта по строительству

Поисковые системы (SEO)Завершен18 заявок252 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оптимизировать сайт http://sk­-oblstroy.ru для поискового продвижения, исправить мелкие ошибки по сайту. Возможно доработать дизайн, улучшить юзабилити. Конечная цель увеличить конверсию сайта.

Во вложении технический анализ сайта, что нужно поправить. 

Напишите свои предложения, что и в какие деньги сможете сделать. 

6 лет назад
s-bobrov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
10 дней
Очень рекомендую работать с Александром. Свою работу знает, очень грамотно все объясняет и делает.
Очень чётко и по делу. Хороший заказчик однозначно.