Продвижение и раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок192 просмотра
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Требуется создать рекламную компанию в яндекс директе. С дальнейшим ее ведением. Оптимизировать текущий сайт под Seo продвижение. 

сайт https://ooo-el-project.ru

  • какие методы продвижения вы считаете самыми эффективными и которыми вы будете пользоваться
  • Какие технические показатели сайта будут влиять на продвижение
  • Каким способом будете измерять конверсию сайта и каким методом будете ее повышать
Необходимо указывать стоимость за работу, без цен заявки не рассматриваются
7 лет назад
el-project
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад