Продвижение и раскрутка сайта

Требуется изучить сайт, изучить конкурентов. Предложить доработки сайта в виде рекомендаций, тех. задания. Цель: увеличить конверсию сайта в заявки. Сайт: [url=https://goo.gl/7MALg3]komus-contact.ru[/url] Доступ в метрику предоставим, список конкурентов также.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать рекламную компанию в яндекс директе. С дальнейшим ее ведением. Оптимизировать текущий сайт под Seo продвижение.
сайт https://ooo-el-project.ru
- какие методы продвижения вы считаете самыми эффективными и которыми вы будете пользоваться
- Какие технические показатели сайта будут влиять на продвижение
- Каким способом будете измерять конверсию сайта и каким методом будете ее повышать
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