Нужно сделать ручную перелинковку по релевантности на информационном сайте (статейник), всего 54 статьи, которые нужно перелинковать по заданным ключевым словам (список даю) с акцентом на конкретные статьи. Выбираем релевантные ключевому слову страницы с помощью Key Collector ...
Смена URL сайта - требуется обновить данные в Google
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Сайт переехал на новый домен + http сменился на https, требуется обновить данные в Google, чтобы переезд не отразился на выдаче в поиске.
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