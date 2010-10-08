Выполняю переводы с/на английский язык, пишу статьи и новости на русском и английском языках, наполняю сайты контентом на русском и английском языках.
Мои клиенты:
Tudorwood Ltd (Великобритания)
CoolUtils (Россия)
SoftOrbits (Россия)
IntexSoft (Беларусь)
НормаДом (Россия)
Омегатест (Россия)
InterLink Global Services (Казахстан)
и многие другие
Образование
2003 – 2008
Пермский Государственный Технический университет. Гуманитарный факультет. Специальность: «Иностранные языки, лингвистика и межкультурная коммуникация». Диплом на тему «Интертекстуальность в рекламе и кинематографе». Степень специалиста (лингвист-переводчик, англ. и франц. языки).
2005 – 2007
University of Central Oklahoma. Major: Political Science, Minor: French. Диплом на тему: «Демократия в России» (GPA 3.72), степень бакалавра.
Опыт работы
Фрилансер
с 2009 года - по настоящее время
Бюро переводов «Авантаж»
Переводчик (англ. язык). Специализация: аэро-космические технологии
сентябрь 2008 – по настоящее время
Студия «Sach Design»
Контент-менеджер, переводчик (англ. язык). Специализация: инновации, инвестиции, нанотехнологии, авторское право, бизнес. Поддержка веб-сайта www.htex.ru
апрель 2008 – ноябрь 2008
Компания «Инфо-Телеком»
Копирайтер. Поиск и написание новостей и статей, работа с веб-сайтами.
июль 2007 – июль 2007
Портфолио
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