dollparts

Ульяна dollparts

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Переводы, контент-менеджмент, копирайтинг

Выполняю переводы с/на английский язык, пишу статьи и новости на русском и английском языках, наполняю сайты контентом на русском и английском языках.

Мои клиенты:

Tudorwood Ltd (Великобритания)

www.moneyavenue.co.uk

www.e1buytoletmortgages.co.uk

www.tudorwood.com

CoolUtils (Россия)

www.coolutils.com

SoftOrbits (Россия)

www.softorbits.com

IntexSoft (Беларусь)

www.intexsoft.by

НормаДом (Россия)

www.normadom.ru

Омегатест (Россия)

www.omegatest.ru

InterLink Global Services (Казахстан)

interlinkgs.com

и многие другие

Образование

2003 – 2008

Пермский Государственный Технический университет. Гуманитарный факультет. Специальность: «Иностранные языки, лингвистика и межкультурная коммуникация». Диплом на тему «Интертекстуальность в рекламе и кинематографе». Степень специалиста (лингвист-переводчик, англ. и франц. языки).

2005 – 2007

University of Central Oklahoma. Major: Political Science, Minor: French. Диплом на тему: «Демократия в России» (GPA 3.72), степень бакалавра.

Опыт работы

Фрилансер

с 2009 года - по настоящее время

Бюро переводов «Авантаж»

Переводчик (англ. язык). Специализация: аэро-космические технологии

сентябрь 2008 – по настоящее время

Студия «Sach Design»

Контент-менеджер, переводчик (англ. язык). Специализация: инновации, инвестиции, нанотехнологии, авторское право, бизнес. Поддержка веб-сайта www.htex.ru

апрель 2008 – ноябрь 2008

Компания «Инфо-Телеком»

Копирайтер. Поиск и написание новостей и статей, работа с веб-сайтами.

июль 2007 – июль 2007

Портфолио

Отзывы заказчиков

vepkhieva
Виктория 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перевод описания товаров
Спасибо за сотрудничество. Работа выполнена качественно и в срок.
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Ru-en перевод бизнес-тематики на софтверную тему
Доволен работой Ульяны. Оперативно. Спасибо.
Андрей - отличный заказчик. Все по делу, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Статьи на англ. постоянно и удаленно
Написание статей
Ульяна отличный копирайтер с хорошим английским. Пишет качественные тексты в сжатые сроки.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
glassglaze
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Наполнение страницы сайта (eng)
Отличная граммотная работа! Профессиональный подход, отличный английский, продуманная структура текста. То что надо! Спасибо, Ульяна!
С Дмитрием очень приятно работать. Заказчик твердо знает, чего хочет, выдает полное ТЗ, разъясняет дополнительные моменты. Оплата производится быстро. Рада сотрудничать :).
Ответный отзыв
wapple
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Качественный перевод сценария (монолог) RU>EN
Работа выполнена очень качественно и быстро, радует соотношение цена/качества. Было приятно пообщаться.
Очень приятный в общении заказчик. Быстро отвечает на сообщения и также быстро проверяет и оплачивает задание. Была рада работать :).
Ответный отзыв
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Переводы
9 отзывов
от $10
нет рейтинга
Копирайтинг
6 отзывов
от $5
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
нет рейтинга