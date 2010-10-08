Переводы, контент-менеджмент, копирайтинг

Выполняю переводы с/на английский язык, пишу статьи и новости на русском и английском языках, наполняю сайты контентом на русском и английском языках.

Мои клиенты:

Tudorwood Ltd (Великобритания)

www.moneyavenue.co.uk

www.e1buytoletmortgages.co.uk

www.tudorwood.com

CoolUtils (Россия)

www.coolutils.com

SoftOrbits (Россия)

www.softorbits.com

IntexSoft (Беларусь)

www.intexsoft.by

НормаДом (Россия)

www.normadom.ru

Омегатест (Россия)

www.omegatest.ru

InterLink Global Services (Казахстан)

interlinkgs.com

и многие другие

Образование

2003 – 2008

Пермский Государственный Технический университет. Гуманитарный факультет. Специальность: «Иностранные языки, лингвистика и межкультурная коммуникация». Диплом на тему «Интертекстуальность в рекламе и кинематографе». Степень специалиста (лингвист-переводчик, англ. и франц. языки).

2005 – 2007

University of Central Oklahoma. Major: Political Science, Minor: French. Диплом на тему: «Демократия в России» (GPA 3.72), степень бакалавра.

Опыт работы

Фрилансер

с 2009 года - по настоящее время

Бюро переводов «Авантаж»

Переводчик (англ. язык). Специализация: аэро-космические технологии

сентябрь 2008 – по настоящее время

Студия «Sach Design»

Контент-менеджер, переводчик (англ. язык). Специализация: инновации, инвестиции, нанотехнологии, авторское право, бизнес. Поддержка веб-сайта www.htex.ru

апрель 2008 – ноябрь 2008

Компания «Инфо-Телеком»

Копирайтер. Поиск и написание новостей и статей, работа с веб-сайтами.

июль 2007 – июль 2007