Здравствуйте, Нужен граббер постов из ВК в Wordpress. Что конкретно мне нужно: 1. Граббер собирает посты из [u]нескольких[/u] групп ВК. 2. Граббер не грабит уже сграбленые посты при повторном запуске. 3. Граббер грабит картинки и вставляет их прямо в ...
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- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести сайт с Русского на Норвежский. Примерно 15000 символовПереводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен качественный перевод обзора одного покерного рума. Не знаю, может уже кто и переводил данный обзор, короче говоря хочу получить 100% уникальность - при необходимости сделать рерайт.Переводы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужен качественный перевод монолога для озвучки видео. Русский > Английский Предпочтения отдаю фрилансерам с наибольшим количеством отзывов. По данному проекту буду очень требователен - если что-то не понравиться - готовьтесь сразу же исправить т.к. текст будет проверен носителем ангийского ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков. Что должно быть в обзоре : http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом. Краткая информация, методы ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
1.Перевод(и рерайт местами(файл ТЗ – перевод.docx)) покерных обзоров + программ + moneybookers + neteller + supervpn – примерно 15к символов – перевод должен быть качественный и естественно высоко уникален. 2.Написание обзоров по шаблону как в файле ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад