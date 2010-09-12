wapple

Максим wapple

 
35 летЭстония/Таллинн
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Интересует мир покера.

Люблю:

Скорость, четкость и понимание, интересных людей, приятное общение и качественную работу.

Для новеньких фрилансеров :

Буду оплачивать только по факту.

  • Граббер постов из ВК в Wordpress

    Здравствуйте, Нужен граббер постов из ВК в Wordpress. Что конкретно мне нужно: 1. Граббер собирает посты из [u]нескольких[/u] групп ВК. 2. Граббер не грабит уже сграбленые посты при повторном запуске. 3. Граббер грабит картинки и вставляет их прямо в ...

    WordPressDebian
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевести обзор покер рума

    Нужен качественный перевод обзора одного покерного рума. Не знаю, может уже кто и переводил данный обзор, короче говоря хочу получить 100% уникальность - при необходимости сделать рерайт.

    Переводы2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественный перевод сценария (монолог) RU>EN

    $10

    Нужен качественный перевод монолога для озвучки видео. Русский &gt; Английский Предпочтения отдаю фрилансерам с наибольшим количеством отзывов. По данному проекту буду очень требователен - если что-то не понравиться - готовьтесь сразу же исправить т.к. текст будет проверен носителем ангийского ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обзор покер-рума 888Poker

    Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков. Что должно быть в обзоре : http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом. Краткая информация, методы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен покерный контент (копипаст+ррайт+перевод)

    1.Перевод(и рерайт местами(файл ТЗ – перевод.docx)) покерных обзоров + программ + moneybookers + neteller + supervpn – примерно 15к символов – перевод должен быть качественный и естественно высоко уникален. 2.Написание обзоров по шаблону как в файле ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Качественный перевод сценария (монолог) RU>EN
Очень приятный в общении заказчик. Быстро отвечает на сообщения и также быстро проверяет и оплачивает задание. Была рада работать :).
Работа выполнена очень качественно и быстро, радует соотношение цена/качества. Было приятно пообщаться.
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