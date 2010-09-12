Качественный перевод сценария (монолог) RU>EN

$10
ПереводыЗавершен1 заявка234 просмотра
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Нужен качественный перевод монолога для озвучки видео.

Русский > Английский

Предпочтения отдаю фрилансерам с наибольшим количеством отзывов.

По данному проекту буду очень требователен - если что-то не понравиться - готовьтесь сразу же исправить т.к.

текст будет проверен носителем ангийского языка.

Тематика : покер, рейкбек.

Символов : 2600~

Требуется :

Гарантия качества, время на проверку текста(день)

От меня :

Гарантия честности, оплата по факту выполненной работы.

На других условиях работать не буду.

Текст скину только в ЛС.

13 лет назад
wapple
Максим 
35 летЭстония
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена очень качественно и быстро, радует соотношение цена/качества. Было приятно пообщаться.
Очень приятный в общении заказчик. Быстро отвечает на сообщения и также быстро проверяет и оплачивает задание. Была рада работать :).