Качественный перевод сценария (монолог) RU>EN

Переводить нужно будет различные навыки, места, описания, затем игровые задания и системные сообщения. Проект продлится до конца октября, и до этого времени мы сможем обеспечить Вам полную загрузку. При успешном выполнении данного проекта мы сможем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный перевод монолога для озвучки видео.
Русский > Английский
Предпочтения отдаю фрилансерам с наибольшим количеством отзывов.
По данному проекту буду очень требователен - если что-то не понравиться - готовьтесь сразу же исправить т.к.
текст будет проверен носителем ангийского языка.
Тематика : покер, рейкбек.
Символов : 2600~
Требуется :
Гарантия качества, время на проверку текста(день)
От меня :
Гарантия честности, оплата по факту выполненной работы.
На других условиях работать не буду.
Текст скину только в ЛС.
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