Перевод компонента joomla

Добрый день уважаемые. На постоянную работу нужен человек, люди которые будут переводить новости, тексты, обзоры с англоязычных сайтов. Тематика узкая тематическая и в полной мере по технической части. Стоимость исчисляется исходя из количества символов без пробелов ...
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