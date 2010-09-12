Перевод компонента joomla

Друзья, Нам необходим последовательный переводчик корейского языка на один рабочий день. Тематика - реклама, брендинг, дизайн. Нужен специалист с опытом в подобных тематиках. Рассматриваются только кандидаты, приславшие свои подробные резюме на [email protected] Указывайте свои ставки за час и за рабочий ...