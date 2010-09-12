Перевод компонента joomla

ПереводыЗавершен2 заявки191 просмотр
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Перевести с английского на русский языковый файл компонента jv-ld joomla 615 строк

Joomla
13 лет назад
eoleg
Олег 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
+ вовремя, без бла,бла,бла вобщем рекомендую!
Замечательный заказчик! Четко сформулированное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!