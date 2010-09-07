Корейский устный перевод в Москве

$1000
ПереводыЗакрытнет заявок143 просмотра
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Друзья,

Нам необходим последовательный переводчик корейского языка на один рабочий день.

Тематика - реклама, брендинг, дизайн.

Нужен специалист с опытом в подобных тематиках.

Рассматриваются только кандидаты, приславшие свои подробные резюме на [email protected]

Указывайте свои ставки за час и за рабочий день.

Заранее всех благодарю!

P.S. Если Вы письменный переводчик - высылайте также резюме на адрес электронной почты, мы будем рады принять Вас в нашу дружную команду переводчиков.

13 лет назад
linguamaster
Алена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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