Корейский устный перевод в Москве

Друзья,

Нам необходим последовательный переводчик корейского языка на один рабочий день.

Тематика - реклама, брендинг, дизайн.

Нужен специалист с опытом в подобных тематиках.

Рассматриваются только кандидаты, приславшие свои подробные резюме на [email protected]

Указывайте свои ставки за час и за рабочий день.

Заранее всех благодарю!

P.S. Если Вы письменный переводчик - высылайте также резюме на адрес электронной почты, мы будем рады принять Вас в нашу дружную команду переводчиков.