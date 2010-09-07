Вычитка текста носителем английского языка

ПереводыЗакрыт4 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется срочно вычитку осуществить носителем английского языка. Осуществить надо сегодня, хоть под утро, но сегодня. 10 расчетных страниц. Ждем предложений.

13 лет назад
sps75
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Французско-русский перевод

    Требуется переводчик для перевода сайта компании, производителя пленки, с французского на русский. 3400 слов. срок понедельник утром

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод EN-RU

    $50

    Тема фармацевтики. Пример текста к переводу: Crosslinked hyaluronan gels are used in various applications where their stability is a prerequisite. The sensitivity of such gels to hyaluron- idase can be determined as an index ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно нужен перевод с хинди

    Добрый день. Нужно оперативно перевести с хинди документ, реально менее 1 учётной страницы.Срок буквально пара часов... Оплата договорная, по факту выполнения, через вебмани. Фрилансеров, готовых помочь, прошу стучать в асю 470-104 или скайп fpm-manager

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Медицинский перевод на немецкий

    Друзья, необходим ОЧЕНЬ качественный медицинский перевод на немецкий язык (миелопатия). 5 страниц, завтра утром в 8.00 должно быть готово. Ставка - 250 р. Рассматриваются только кандидаты, выславшие свои подробные резюме с полным описанием опыта в сфере медицины на [email protected]. ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад