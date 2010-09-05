sps75

Сергей sps75

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод с немецкого на шеф-монтаж в Нефтекамске

    $2500

    С 11 по 22 ноября требуется переводчик немецкого в Нефтекамске. Настройка и пуск в работу немецкого оборудования. Оборудование грузоподъемное, имеющее отношение к ЖД технике. Ищем переводчика непосредственно по месту работы или в ближайшем окружении. Ждем ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод языка Йоруба (нигерийская группа) в Самаре

    Под следствием 2 нигерийца. Адвокат ищет для них переводчика. Устный и письменный перевод. Письменный - более 500 страниц дела. Устный - участие в слушаниях. Командировочные и проживание оплачиваются. Ждем ваших предложений. Срочно.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Устный медицинский перевод в Перми

    Требуется последовательный переводчик медицинская тематика. Асептика опер. блока. Продукты производства компании 3М, относящиеся к медицине. Работа в Перми 15 октября. Полный рабочий день.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик в Ростов-на-Дону

    $100

    Требуется последовательный переводчик английского языка в г. Ростов-на-Дону 9 сентября. Один день. Полный рабочий день. Тематика - медицина. Мобилизующие материалы в травматологии. Предварительное собеседование на предмет компетенции.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Последовательный перевод в г. Подольск

    $1000

    - Проведение тренинга; - Тематика - бухгалтерская программа SAP; - Перевод с английского языка на русский и наоборот; - требуется 2 переводчика; - Даты проведения - с 14 по 17 сентября; - Полные рабочие дни (но это еще под вопросом) - ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад