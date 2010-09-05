С 11 по 22 ноября требуется переводчик немецкого в Нефтекамске. Настройка и пуск в работу немецкого оборудования. Оборудование грузоподъемное, имеющее отношение к ЖД технике. Ищем переводчика непосредственно по месту работы или в ближайшем окружении. Ждем ...