Срочно. С 16 ноября требуется на 3 дня переводчик английского или французского в г. Красноярск. Тематика строительная.
- Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
С 12 по 14 ноября срочно требуется последовательный переводчик итальянского языка в г. Киров. Полный рабочий день. Ждем предложений и расценок.Закрыт13 лет назад
- $2500
С 11 по 22 ноября требуется переводчик немецкого в Нефтекамске. Настройка и пуск в работу немецкого оборудования. Оборудование грузоподъемное, имеющее отношение к ЖД технике. Ищем переводчика непосредственно по месту работы или в ближайшем окружении. Ждем ...Закрыт13 лет назад
Под следствием 2 нигерийца. Адвокат ищет для них переводчика. Устный и письменный перевод. Письменный - более 500 страниц дела. Устный - участие в слушаниях. Командировочные и проживание оплачиваются. Ждем ваших предложений. Срочно.Закрыт13 лет назад
Требуется последовательный переводчик медицинская тематика. Асептика опер. блока. Продукты производства компании 3М, относящиеся к медицине. Работа в Перми 15 октября. Полный рабочий день.Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сопровождение переводчиком группы (5-6 человек) на охоте. Язык - испанский. Дата 19-21 октября. Тематика- все что связано с охотой. Ждем ваших предложений.Закрыт13 лет назад
Требуется срочно вычитку осуществить носителем английского языка. Осуществить надо сегодня, хоть под утро, но сегодня. 10 расчетных страниц. Ждем предложений.Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется последовательный переводчик английского языка в г. Ростов-на-Дону 9 сентября. Один день. Полный рабочий день. Тематика - медицина. Мобилизующие материалы в травматологии. Предварительное собеседование на предмет компетенции.Закрыт13 лет назад
- $1000
- Проведение тренинга; - Тематика - бухгалтерская программа SAP; - Перевод с английского языка на русский и наоборот; - требуется 2 переводчика; - Даты проведения - с 14 по 17 сентября; - Полные рабочие дни (но это еще под вопросом) - ...Закрыт13 лет назад