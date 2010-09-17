Устный медицинский перевод в Перми

Необходим человек со знанием немецкого для выполнения простой, а также несколько однообразной и творческой работы по занесению информации о сайте в 1000 ресурсов. Высокие требования к качеству выполняемой работы и отчетности. Возможна постепенная оплата (каждые несколько ...