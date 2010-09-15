Перевод англ.-рус.

Доброе утро, уважаемые фрилансеры.

Срочно требуется 1,2,3,4 переводчика на ближайшие 4 часа в СРОЧНОМ порядке.

Текст не сложный, много повторений, тематика – массаж, тайские методики и прочее.

Пишем В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ:

1. Объем, который выполните за 4 часа – лучше возьмите меньше, но гарантируйте мне 100% выполнение.

2. АСЬКИ или СКАЙП.

3. Можно новичкам на фрилансе – дам попробовать себя, но не переоцените свои силы пожалуйста.

Объем в общем – 75.000.

Выбирать буду по Вашим пожеланиям по оплате.

Жду.