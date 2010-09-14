Медицинский перевод на французский

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Друзья,

Нам нужен хороший переводчик-медик (с медицинским образованием), есть письменная работа, эпикриз, порядка 15 страниц.

Срок сдачи - завтра, 19.00 по мск.

Предлагайте свои ставки, высылайте свои резюме на [email protected]

Внимание! Рассматриваются только кандидаты, выславшие резюме на почту!!!

13 лет назад
linguamaster
Алена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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