Срочно нужен устный перевод англ.-рус. - IT-тема

Нужно перевести несколько страниц. Требования к переводу: * Перевод делать с сохранение HTML вёрстки. * Текст в формате UTF-8 * Не перводить примеры кодов Оставлять не переведенными фразы: Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.
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Срочно нужен устный переводчик английского (последовательный) в Москве, тематика - информационная безопасность, антивирусы, ИТ.
Звоните - 8 916 447 04 22,
Алена
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