Перевести Документацию Zend_Search_Lucen

Необходимо перевести на английский язык и зарерайтить статьи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести несколько страниц.
Требования к переводу:
* Перевод делать с сохранение HTML вёрстки.
* Текст в формате UTF-8
* Не перводить примеры кодов
Оставлять не переведенными фразы:
Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.
- Похожие заказы
- $1000Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно перевести несколько страниц. Требования к переводу: * Перевод делать с сохранение HTML вёрстки. * Текст в формате UTF-8 * Не перводить примеры кодов Оставлять не переведенными фразы: Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.Завершен13 лет назад
Нужно перевести несколько страниц. Требования к переводу: * Перевод делать с сохранение HTML вёрстки. * Текст в формате UTF-8 * Не перводить примеры кодов Оставлять не переведенными фразы: Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.Завершен13 лет назад
Приватный проект для Краско Ольга (olga81) - http://www.weblancer.net/users/olga81/ Перевести текст, который я выслал на емейл.Завершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести с русского языка на английский несколько страница с сайта. Сайт avtokolonna.com Это главная страница и две три других страничек. Оплата только Яндекс Деньги. Английский язык должен быть нормальным.Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть текст - 600 слов - который не принимают на один сайт из-за граматических ошибок. Нужно найти ошибки, их немного так как текст написан человеком с проф. знанием. Сайт на английском. ICQ 354135216Переводы17 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести от 1 до 3 страниц фраз с русского на испанский. Фразы не сложные, из раздела "что вы любите", "где вы живете" и т.д. От вас: стоимость за 1000 символов и сроки.Завершен13 лет назад
Нужно перевести в pdf презентацию на русский язык,чтобы было всё правильно и логично.Переводы14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция и тест в приложении инструкция 8.5 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок ...Завершен13 лет назад
Необходима помощь в переводе договора с английского. На перевод осталось 10 страниц до утра. Пишите свои тарифы. Пример-в приложении. Оплата-по факту, вэбмани.Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад