Перевести на русский презентацию

Необходимо перевести на английский язык и зарерайтить статьи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести в pdf презентацию на русский язык,чтобы было всё правильно и логично.
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