Перевод текста с англ. на рус. (юр. тематика)

ПереводыЗавершен7 заявок245 просмотров
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Готовый нужен завтра к вечеру

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
oni
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$60
1 день
Спасибо Елене, за качественную и оперативную работу! Заказ предоставлен вовремя без задержек. В процессе работы уточнялись вопросы, что показывает компетентность исполнителя. Всем советую.
Было приятно поработать. Очень деловой человек, в ходе работы уточнялись все вопросы. Оплата была произведена во время. Рекомендую Елену всем исполнителям.
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