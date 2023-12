[ENG–RUS] Перевод технического руководства

Предмет перевода

Есть техническое руководство к микроэлектронным чипам беспроводной связи, со схемами, примерами кода на C и Assembler, но довольно простое по сложности. Ссылка для скачивания исходника для перевода: http://db.tt/vRWkb54

Что надо сделать

Необходимо аккуратно выдернуть текст и иллюстрации из PDF и перевести текст на хорошем техническом русском языке. Существующее в PDF оформление не требуется сохранять на 100%, необходимо лишь простыми средствами (отступы, списки, полужирное начертание, курсивное начертание, подчеркивание) выделить заголовки, подзаголовки, подписи к иллюстрациям, выкладки кода и проч. После этого я собираюсь делать оформление и дополнение материала самостоятельно, поэтому мне важна стилистическая однородность текста, чтобы я мог одним действием «подцепить», например, все заголовки и выставить свой стиль.

Если на иллюстрациях присутствует английский текст, то его переводить не надо. Когда в тексте встречаются английские термины или элементы интерфейса (кнопки и пункты меню) на английском языке, то следует оставлять оба варианта (английский вариант и затем русский вариант в скобках). Если термин после первого упоминания начинает встречаться в тексте повсеместно, то, исходя из здравого смысла, следует оставить русский перевод только при первом употреблении термина, а дальше оставлять лишь английский вариант.

Например:

(см. страницу 17 из PDF)

Исходный текст:

«

• In the Manage Network screen, click Add.. to add a new node.

• On the Node Binding screen, click Begin Binding.

»

Результат перевода:

«

• На экране Manage Network (Управление сетью), нажмите на кнопку Add.. (Добавить), чтобы добавить новый узел сети.

• На экране Node Binding (Привязка узла сети), нажмите Begin Binding (Начать привязку).

»

Чтобы улучшить результат перевода, я буду проводить проверку (сверку) каждые по мере выполнения каждых 25% работы.

Сразу скажу, что не следует переводить «лишь бы приняли». Если что-то неясно или не получается перевести сходу, то помечайте спорные места, например, красным цветом с тем, чтобы во время очередной сверки я поправил их и сообщил свои комментарии с тем, чтобы таких ситуаций не возникало к следующей сверке.

Если хотите, можно после 50% выполненной работы сделать авансовую оплату 50% стоимости заказа.

Оплата может быть произведена с помощью наличной выплаты (Москва), перевода через WebMoney, Яндекс.Деньги, банковским переводом.

Сроки выполнения работы 10–14 дней.

Я сам занимался техническими переводами в течение 6 лет, поэтому знаю, как должен выглядеть результат работы.

Если необходимо, могу предоставить сами чипы (хе-хе, вдруг кому-то интересно будет и действительно легче переводить).

Тестовое задание (не оплачивается, одно на всех):

4.1.3.2 CYFI_SNP User Module

The CYFI_SNP user module is at the core of the hub application firmware. All wireless communication with the remote nodes is taken care of by this user module. You must include this user module firmware in the application and make API calls to this user module from the main application. The CYFI_SNP is actually comprised of two components. A higher level of medium access protocol firmware controls the network level details, such as node binding, finding a quiet channel, data communication with nodes, and so on. Then there is a lower level radio driver firmware that allows the microcontroller to control the CYRF7936 2.4 GHz CyFi transceiver radio over SPI. The user module also has a E2PROM component of 252 bytes that stores the node records such as MID, Node ID, and others.

This user module supports up to 32 nodes. In the default configuration of this module, the node ID is assigned automatically (on the fly assignment) by the Hub. However, there is provision when nodes may ask for specific IDs.

The SPI lines of MOSI, MISO, SCLK, and the IRQ and nSS lines are properly configured.

4.1.3.3 EzI2Cs User Module

The EzI2Cs user module takes care of I2C communication with the master CY8C24894 device on the bridge. The user module has API which specifies the memory location and size which is accessed by the master. All I2C communication is initiated by the master. Whenever the master polls for data, the EzI2Cs, according to the nature of the request, place the data that need to go upstream on the specified memory location. The master comes and reads from that location without application firmware intervention.

The default I2C slave address for this hub application is 8-bit slave address of 4. It also uses the fast I2C clock option of 400 kHz and is configured on P1.5 and P1.7 of the slave CY8C24894.

Спасибо за внимание!