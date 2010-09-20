Шаблоны для генератора статей на англ.языке, 25 шт

Требуется переводчик на проект: перевод с испанского на русский юридической тематики. Тестовый перевод (он оплачивается также, если все хорошо), 150руб/стр., 10 страниц до понедельника. Оплата до 15.10. Договор подряда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго вечера. Требуется написание шаблонов для генератора статей на английском языке. Тематика: авто-мото запчасти. Качество среднее, особых изысков не требуется. Около 20-30 штук. Статьи на выходе 800-1200 знаков. Шаблоны примерно около 4-5 тыс знаков на выходе
Пример уровня шаблона на рус языке:
[{Вася|Василий|Василий Петрович} {очень|сильно|} {увлечен|интересуется} аквариуамистикой {уже|{в|} последние|целых} 12 лет.|
{На сегодняшний день|Сегодня|К сегодняшнему дню} {Вася|Василий|Василий Петрович} {заслужил|добился|{сумел|смог}{заслужить|добиться}} {звания|титула|репутации} {глубочайшего|почетного|главного} эксперта по {теме|тематике} аквариуамистики.
Аквариуамистика для {Васи|Василия|Василия Петровича|него} - {уже|давно} не {только|просто} {хобби|увлечение} {в свободное время|после работы}, к нему обращаются {с вопросами|за советом|посоветоваться} все аквариуамисты региона.|
Аквариуамистика {требует|предполагает|подразумевает} не только {увлеченности|заинтересованности} предметом, но и {немалое|большое|значительное} терпение и {глубокое|углубленное|всестороннее} знание мира аквариумных обитателей.]
Шаблон сделан под ключ - аквариаумистика.
Я даю ключи, вы делаете шаблоны. Ключи в фигурные скобки НЕ ставить, их количество в тексте должно быть постоянным. Смотрите внимательно на пример шаблона, будем проверть не только читаемость, но и соответствие шаблону примеру. Ключ употребить в шаблоне: 5 раз прямое вхождение и 5 раз склоняя\спрагяя и т.д. На ВЕСЬ шаблон, подчеркиваю.
Проверять здесь можете свой шаблон - http://online.biz.ua/mizer/. Если на выходе будет бред - будет отправленно на доработку. Доработка разумное кол-во раз. Если вы с надцатого раза не можете сделать нормально, то нам прийдеться попрощаться.
Смотреть и выбирать буду по цене. Исполнителей может быть и несколько, так как объем работы большой. Указывайте свой цены и примерный сроки на выполнение 1ого шаблона - ориентируюсь на 2-4 долл за 1 тыс знаков шаблона, но посмотрим что вы сможете предложить. Писать строго в проект, вопросы можно задавать в ЛС. Скайп и асю не трогать. С ув., Владислав
Примеры ключей:
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spark plugs ngk reviews
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motorcycle helmets hjc reviews
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