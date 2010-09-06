Перевод текста с русского на китайский

ПереводыЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Требуется перевести текста общим объёмом ~3000 знаков с русского на китайский. Жду предложений с ценами.

Почта: [email protected]

13 лет назад
vudex1
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад