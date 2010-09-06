Перевод описаний на англ. яз. фильмов

$50
ПереводыЗакрыт10 заявок226 просмотров
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Нужен перевод описаний фильмов и др. описаний прям на сайте. около 100 фильмов по 2-3 предложения в каждом. Предлагайте цену за 1к. знаков.

13 лет назад
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
valentina1985
37 летМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
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