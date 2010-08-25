Перевод новостей и добавление их на сайты

Добрый день!

Мне нужен человек, который будет переводить новости и постить их на мои сайты. К качеству перевода не придираюсь, главное, чтоб было по-русски. Можно тем же автоматическим переводчиком перевести и потом причесать. В каждую новость нужно будет вставлять ссылку от спонсора. Вписывать ее в текст новости не обязательно, можно просто отдельным абзацем "Информация от наших спонсоров". Подробности расскажу тому или той, кого выберу.

Можно переводить с английского, немецкого, чешского, хоть с китайского, мне все равно. Единственное, что если я какого-то языка не знаю (а некоторые я не знаю), то в случае чего не смогу помочь.

Схема работы.

1. Вы подбираете ленты новостей (могу помочь, если будут трудности с поиском)

2. Я регулярно высылаю вам заявки.

3. Вы получаете заявки и в течение 1-2 дней делаете.

Оплата.

Я посмотрел здесь подобные проекты, в основном цены 0.1-0.3 доллара за новость. Я готов платить 0.3 доллара за новость сначала,если мне все будет нравиться, то оплата вырастет. Новости маленькие - 500-1000 знаков. Иногда просят больше, но редко.

По поводу объема работы пока не могу сказать ничего конкретного, тем более, что у меня уже работает один человек. Может быть 20 заявок в день, а может быть ни одной. Я постоянно работаю над тем, чтобы работы для вас было больше. У меня большие планы, рано или поздно я выйду на большие объемы.

Не хочу подробно на этом останавливаться, чтоб не загромождать описание, но во многом объем работы зависит от вас.

Требования к кандидатам.

Мне нужны не столько переводы, сколько аккуратность и стабильность. Перевести новость может любой школьник, в новостях обычно простейшая лексика. Написать нормальным русским языком - уже не любой. Но главное требование - ответственность.

Вашу адекватность и уровень ответственности я буду оценивать по той заявке, которую вы тут оставите. Все заявки будут скрыты, поэтому не пишите мне в личку, а пишите прямо сюда. Меня интересует, сколько у вас времени в день, можете ли работать каждый день, чем вообще занимаетесь, уровень знания языка и т.д. Пишите все, что вам покажется важным.