Перевод статьи про принципы игровой механики

ПереводыЗакрыт8 заявок308 просмотров
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Нужен качественный перевод статьи об игровой механике. При переводе должен сохраниться смысл и термины, поэтому переводчик в идеале должен хоть немного разбираться в данной теме.

Оригинал статьи на английском тут - http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/

В качестве примера напишите перевод первого абзаца. Не забываем также указывать цены и сроки.

13 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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