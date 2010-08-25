Перевод статьи про принципы игровой механики

Требуется профессиональный перевод языкового пакета. eng > rus Файлы в формате XML. В приложении. Подробности стиля перевода и др. в привате с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный перевод статьи об игровой механике. При переводе должен сохраниться смысл и термины, поэтому переводчик в идеале должен хоть немного разбираться в данной теме.
Оригинал статьи на английском тут - http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/
В качестве примера напишите перевод первого абзаца. Не забываем также указывать цены и сроки.
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