Перевод IT-текста, англ.-рус., 22 тыс.зн.

Нужен качественный перевод статьи об игровой механике. При переводе должен сохраниться смысл и термины, поэтому переводчик в идеале должен хоть немного разбираться в данной теме. Оригинал статьи на английском тут - http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/ В качестве примера напишите перевод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод описания продукта Oracle.
Отрывок для тестового перевода:
The Data Relationship Management Web Service must be deployed to an Oracle WebLogic 11g Release 1 server.
It is vitally important to use HTTPS/SSL for web service communications to keep information passed in the web service calls secure. If HTTPS/SSL is not used, all information passed in the web service call will be in clear text, including the information passed in the SOAP header (which includes the Data Relationship Management username and password). HTTPS/SSL must be used for both the Data Relationship Management Web Service deployed on WebLogic as well as the Data Relationship Management API Adapter.
30 WMZ за весь текст. Пишите на [email protected]
- Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется профессиональный перевод языкового пакета. eng > rus Файлы в формате XML. В приложении. Подробности стиля перевода и др. в привате с исполнителем.Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется перевести маркетинговый текст с английского на русский. Традос обязателен. текст такого плана: 1. Ampacet continues to invest in its European operations - increasing its color capacity in the UK plant and Polish plant by 25 and 40% ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужен переводчик для переводов с Аудио(англ) на рус текст. Писать в асю 610385832Завершен13 лет назад
Требуется перевести сайт с русского.Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $8
Уже описано Владиславу.Завершен13 лет назад
- $1000
- Проведение тренинга; - Тематика - бухгалтерская программа SAP; - Перевод с английского языка на русский и наоборот; - требуется 2 переводчика; - Даты проведения - с 14 по 17 сентября; - Полные рабочие дни (но это еще под вопросом) - ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо грамотно перевести поля файла локализации с английского на русский. Английские значения нужно заменить на соответствующие русские. Файл должен быть в формате utf. cp и другие не принимаются. Файл в приложении.Завершен13 лет назад
Необходимо перевести PDF документ с версткой в Ворд под оригинал. Исходный документ на 5 языках, при верстке оставляем только русскую версию. Пожалуйста, Вашу цену сроки и кратко о квалификации. Задание для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные ...Закрыт13 лет назад
- $10
Необходимо перевести информацию о фирме, занимающейся изготовлением и монтажом дымоходов для каминов и всех видов котлов. Информация о самой фирме, предоставляемые услуги, пояснение к схеме системы дымоходов, требования к дымоходам, что не рекомендуется при установке дымохода. Общее ...Завершен13 лет назад