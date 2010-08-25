Перевод IT-текста, англ.-рус., 22 тыс.зн.

Необходимо перевести информацию о фирме, занимающейся изготовлением и монтажом дымоходов для каминов и всех видов котлов. Информация о самой фирме, предоставляемые услуги, пояснение к схеме системы дымоходов, требования к дымоходам, что не рекомендуется при установке дымохода. Общее ...