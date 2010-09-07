Приватный проект для fidespatria

$50
ПереводыЗавершен2 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод с английского на русский язык. Приватно.

13 лет назад
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
fidespatria
Алевтина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Вера отлично справилась с заданием. Показала умение работать с текстом, была отзывчива на общение и сделала все в срок. Рекомендую. Будем сотрудничать. Спасибо!
Хороший заказчик - своевременная оплата, текущий контроль рабочего процесса. Рада сотрудничеству, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Перевод 200 комикс статей с английского языка

    $565

    Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 200 статей Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Объём статей различный но не роман Война и Мир! Все статьи предоставляются сразу и ...

    Переводы61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод новостей и добавление их на сайты

    Добрый день! Мне нужен человек, который будет переводить новости и постить их на мои сайты. К качеству перевода не придираюсь, главное, чтоб было по-русски. Можно тем же автоматическим переводчиком перевести и потом причесать. В каждую ...

    Переводы46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Медицинский перевод на немецкий

    Друзья, необходим ОЧЕНЬ качественный медицинский перевод на немецкий язык (миелопатия). 5 страниц, завтра утром в 8.00 должно быть готово. Ставка - 250 р. Рассматриваются только кандидаты, выславшие свои подробные резюме с полным описанием опыта в сфере медицины на [email protected]. ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод тайский-русский

    Перевод соглашения с тайского на русский. 300 рублей за 1800 знаков. Кто может - пишите по контактам, указанным в личной информации.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текста с русского на немецкий

    $100

    Необходимо перевести текст о значении Рун. Руны - это кельтские символы, каждый из которых имеет определенный набор значений. Объем текста: 3500 слов. Текст вышлю по запросу.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно перевести книгу, недорого и толково

    Приобрести на http://www.amazon.com/Life-Colors-Reveal-About-ebook/dp/B001PO5M7G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;m=A1C7ZQRRSJ8CZZ&amp;s=digital-text&amp;qid=1283601923&amp;sr=1-1 книжку Life Colors - What the Colors in Your Aura Reveal About You на англ., скачать в электронном формате и перевести на русский, с картинками если там есть. чтобы был хорошо отредактированный ...

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод IT-текста, англ.-рус., 22 тыс.зн.

    $30

    Нужен перевод описания продукта Oracle. Отрывок для тестового перевода: The Data Relationship Management Web Service must be deployed to an Oracle WebLogic 11g Release 1 server. It is vitally important to use HTTPS/SSL for web service communications to ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад