Перевод инструкций для электроинструмента

$50
ПереводыЗавершен15 заявок279 просмотров
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Нужно выполнить технический перевод отсканированных инструкций для электроинструмента.

Сканы вышлю по почте. - объем большой - сюда не вмещаются

13 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
4UDO-DesertWind
Александр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Можно сказать подвели заказчика, просрочили сдачу проекта. Свою вину признаем, стоило более внимательно относиться к срокам. Несмотря на это Александр полностью рассчитался за выполненную нами работу. За это хочу сказать отдельное спасибо.
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