Перевод работы по экономике.

Друзья, необходим ОЧЕНЬ качественный медицинский перевод на немецкий язык (миелопатия). 5 страниц, завтра утром в 8.00 должно быть готово. Ставка - 250 р. Рассматриваются только кандидаты, выславшие свои подробные резюме с полным описанием опыта в сфере медицины на [email protected]. ...