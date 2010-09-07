Требуется переводчик для перевода сайта компании, производителя пленки, с французского на русский. 3400 слов. срок понедельник утром
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод работы по экономике.
срок 1-2 дня.
файл 10 мегов pdf.
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