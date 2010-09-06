Срочно нужен перевод с хинди

Требуется перевести текста общим объёмом ~3000 знаков с русского на китайский. Жду предложений с ценами. Почта: [email protected]
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Добрый день.
Нужно оперативно перевести с хинди документ, реально менее 1 учётной страницы.Срок буквально пара часов... Оплата договорная, по факту выполнения, через вебмани. Фрилансеров, готовых помочь, прошу стучать в асю 470-104 или скайп fpm-manager
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