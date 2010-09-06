Срочно нужен перевод с хинди

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Добрый день.

Нужно оперативно перевести с хинди документ, реально менее 1 учётной страницы.Срок буквально пара часов... Оплата договорная, по факту выполнения, через вебмани. Фрилансеров, готовых помочь, прошу стучать в асю 470-104 или скайп fpm-manager

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов