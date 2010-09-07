Перевод с испанского на русский, 10 страниц

$50
ПереводыЗакрыт7 заявок212 просмотров
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Требуется переводчик на проект: перевод с испанского на русский юридической тематики. Тестовый перевод (он оплачивается также, если все хорошо), 150руб/стр., 10 страниц до понедельника. Оплата до 15.10. Договор подряда.

13 лет назад
irina_bure
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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