Приватный проект для Легуша Елена (Aovin)

Доброго вечера. Требуется написание шаблонов для генератора статей на английском языке. Тематика: авто-мото запчасти. Качество среднее, особых изысков не требуется. Около 20-30 штук. Статьи на выходе 800-1200 знаков. Шаблоны примерно около 4-5 тыс знаков на ...
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Приватный проект для переводчика Легуша Елена (Aovin) - http://www.weblancer.net/users/Aovin/
Перевести текст, который я выслал на емейл.
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