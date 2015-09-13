Высшее образование (филолог; преподаватель английского и немецкого языков; переводчик в сфере профессиональной коммуникации)
Опыт работы - более 7 лет
Языки
Русский - родной;
Английский – свободное владение;
Немецкий – базовые знания;
Направление перевода: английский>русский; русский>английский
Основные тематики
• Технический переводы: Телекоммуникации, Медицина: Фармакология, Клинические исследования; Нефтегаз: Нефтедобыча, Нефтепереработка, Бурение; Металлургия; Машиностроение; Приборостроение, Электротехника, паспорта инструкции, Юриспруденция: Договора, Доверенности, Правоустанавливающие документы, Учредительные документы; Научная литература: статьи, доклады, рефераты.
• Художественные переводы: автобиографические, биографические статьи, Новости, Кино, Политика, Религия и многое другое.
Опыт работы
• Фриланс (удаленная работа), переводчик, копирайтер
• Ноябрь 2008 – настоящее время
Россия, Волжский
Выполнение частных заказов по переводу письменных текстов по вышеуказанным тематикам, услуги устного перевода частным лицам и организациям, копирайтинг, рерайтинг, написание статей.
• Волжская торгово-промышленная палата, переводчик
Март 2005 – февраль 2007
Россия, Волжский
Выполнение письменных переводов, встреча и сопровождение иностранных туристов, телефонные переговоры.
• Языковой центр «Английский клуб», преподаватель английского языка
Апрель 2010 - 2013
Россия, Волжский
Преподавание английского языка на всех уровнях обучения, Подготовка учеников к международным экзаменам FCE.
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