Aovin

Елена Легуша Aovin

 
46 летРоссия/Волжский
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественный перевод любых текстов с/на английский

Высшее образование (филолог; преподаватель английского и немецкого языков; переводчик в сфере профессиональной коммуникации)

Опыт работы - более 7 лет

Языки

Русский - родной;

Английский – свободное владение;

Немецкий – базовые знания;

Направление перевода: английский>русский; русский>английский

Основные тематики

• Технический переводы: Телекоммуникации, Медицина: Фармакология, Клинические исследования; Нефтегаз: Нефтедобыча, Нефтепереработка, Бурение; Металлургия; Машиностроение; Приборостроение, Электротехника, паспорта инструкции, Юриспруденция: Договора, Доверенности, Правоустанавливающие документы, Учредительные документы; Научная литература: статьи, доклады, рефераты.

• Художественные переводы: автобиографические, биографические статьи, Новости, Кино, Политика, Религия и многое другое.

Опыт работы

• Фриланс (удаленная работа), переводчик, копирайтер

• Ноябрь 2008 – настоящее время

Россия, Волжский

Выполнение частных заказов по переводу письменных текстов по вышеуказанным тематикам, услуги устного перевода частным лицам и организациям, копирайтинг, рерайтинг, написание статей.

• Волжская торгово-промышленная палата, переводчик

Март 2005 – февраль 2007

Россия, Волжский

Выполнение письменных переводов, встреча и сопровождение иностранных туристов, телефонные переговоры.

• Языковой центр «Английский клуб», преподаватель английского языка

Апрель 2010 - 2013

Россия, Волжский

Преподавание английского языка на всех уровнях обучения, Подготовка учеников к международным экзаменам FCE.

Написание статей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
lemere
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевод 4000 знаков, технический, срочно
Спасибо, оперативно, в срок! Рекомендую!
Ответственный и надежный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Спасибо за проделанную работу! Переводом остался доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Все четко, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Odaria
Мария 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста с русского языка на английский.
Елена отличный исполнитель и великолепный переводчик с русского на английский язык. Заказ был выполнен качественно и в срок. Мне было очень приятно с ней работать и общаться. Всем рекомендую!
Мария - надежный, отвественный заказчик и замечательный человек. Сотрудничеством довольна, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Vasiliy_Te
Василий 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Медицинский текст, Ru/En
Очень качественный и вдумчивый перевод статьи по гематологии с русского на английский. Выполнено в срок. Спасибо!
Надежный и ответственный заказчик. Никаких проблем с оплатой. Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста с русского на английский на тему "Знакомства"
Все хорошо. Задание выполнено на отлично! Спасибо.
Надежный заказчик. Приятно было сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв
Переводы
22 отзыва
$2/час
нет рейтинга