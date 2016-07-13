lemere

Анастасия lemere

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Почта - [email protected] 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
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  • Новый Лого

    $50

    Концепция – молодая энергичная компания изначально компания занималасьпродажей навигационного оборудования (эхолоты, авторулевые, радары и т.п.), а теперь решила заняться еще и катерами, ввиду чего требуется обновление стиля. В концепции и в названии отражен сонар (эхолот ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сквозную нумерацию в Word

    Содержание должно совпадать с номером страницы. Для этого нужно посмотреть на какой странице находится глава (и подпункт) и поместить ее в содержание. В книжках в среднем до 100 стр. В некоторых нужно проверить соответствие содержанию, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменить текст в 9 инструкция в Word (9 шт.)

    Изменить предисловие на приложенное в файле№1. В тексте файла№2изменить название оборудования, выделенное желтым на название, указанное в основной  инструкции.  Исправленный файл№2 добавить как предпоследнююстраницу в инструкции с соответствии с дизайном предыдущих страниц (исправить шрифт, название колонтитула). ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Сделать сквозную нумерацию в Word
Сотрудничеством довольна, обращайтесь еще! Рекомендую!
Спасибо, за прекрасную оперативную работу! Рекомендую.
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Aovin
Елена 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод 4000 знаков, технический, срочно
Ответственный и надежный заказчик. Рекомендую!
Спасибо, оперативно, в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв