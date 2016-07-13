Концепция – молодая энергичная компания изначально компания занималасьпродажей навигационного оборудования (эхолоты, авторулевые, радары и т.п.), а теперь решила заняться еще и катерами, ввиду чего требуется обновление стиля. В концепции и в названии отражен сонар (эхолот ...
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- $50Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевод не очень сложный, на мой взгляд, но срочный. К сожалению, я зашиваюсь. Терминологию подправлю если что.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Содержание должно совпадать с номером страницы. Для этого нужно посмотреть на какой странице находится глава (и подпункт) и поместить ее в содержание. В книжках в среднем до 100 стр. В некоторых нужно проверить соответствие содержанию, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
ключевые слова – дети, экология, волна, ветер,музыка, спорт, катамаран, виндсерфинг.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад
Изменить предисловие на приложенное в файле№1. В тексте файла№2изменить название оборудования, выделенное желтым на название, указанное в основной инструкции. Исправленный файл№2 добавить как предпоследнююстраницу в инструкции с соответствии с дизайном предыдущих страниц (исправить шрифт, название колонтитула). ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад