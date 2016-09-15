Логотип парусного фестиваля (местного масштаба)

Нужен минимализм и плоскость в логотипе. Цвета в сторону синего, голубого, пастельные. Сайт очень будет похож по цветам и стилизации на http://www.moyo.ua/ Название бренда "Robotek" специализация умные гаджеты для дома. (основное направление роботы-пылесосы.)