Создание логотипа для товара

$75
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки857 просмотров
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#1$55
#2$20

Необходимо:

1)    Отдельно название брэнда прописью (приятным шрифтом)

2)     Отдельно лого в виде изображения

Название брэнда – Energify;

Продукт – термос для еды и воды, спортивная бутылка для воды, спортивный инвентарь, аксессуары;

Покупатель – м. и ж., любой возраст и социальный статус;

Рынок – США;

Цвет – обязательно одноцветный, теплый; однако при нанесении на товар, логотип может впоследствии отображаться в черном, серебристом, белом цвете;

Форма – простая, без множества сложных или мелких деталей;

Ассоциация – энергия, движение, здоровье, восполнение, полнота сил.

 

Логотипы, которые нравятся, прилагаются.

7 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
Победители конкурса
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Все очень хорошо, логотип можно сказать получился талантливым, не побоюсь этого слова:-) креативность выше всяких похвал, с остальным тоже все в порядке
Отличный заказчик. Практически всегда на связи. Спасибо за интересный конкурс. Всем рекомендую.
DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#2
Очень креативно, работа нам понравилась, много писать не буду, поскольку творчество есть творчество, но плюсы есть плюсы.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#2
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