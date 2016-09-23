Создание логотипа для товара

# 1 — $ 55 # 2 — $ 20

Необходимо:

1) Отдельно название брэнда прописью (приятным шрифтом)

2) Отдельно лого в виде изображения

Название брэнда – Energify;

Продукт – термос для еды и воды, спортивная бутылка для воды, спортивный инвентарь, аксессуары;

Покупатель – м. и ж., любой возраст и социальный статус;

Рынок – США;

Цвет – обязательно одноцветный, теплый; однако при нанесении на товар, логотип может впоследствии отображаться в черном, серебристом, белом цвете;

Форма – простая, без множества сложных или мелких деталей;

Ассоциация – энергия, движение, здоровье, восполнение, полнота сил.

Логотипы, которые нравятся, прилагаются.