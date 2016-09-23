Создание логотипа для товара

На лого обязательно статуя фемиды, на одной чаше весов символ здоровья ( чаша со змеей), на другой деньги. Здоровье перевешивает (ниже чем деньги)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1) Отдельно название брэнда прописью (приятным шрифтом)
2) Отдельно лого в виде изображения
Название брэнда – Energify;
Продукт – термос для еды и воды, спортивная бутылка для воды, спортивный инвентарь, аксессуары;
Покупатель – м. и ж., любой возраст и социальный статус;
Рынок – США;
Цвет – обязательно одноцветный, теплый; однако при нанесении на товар, логотип может впоследствии отображаться в черном, серебристом, белом цвете;
Форма – простая, без множества сложных или мелких деталей;
Ассоциация – энергия, движение, здоровье, восполнение, полнота сил.
Логотипы, которые нравятся, прилагаются.
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