Сделать логотип и этикетку в векторе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок391 просмотр
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Лого для MOLLIS AQUA. Стилистика лого: сдержанность, простота, лаконичность, доверительность, надежность, компетентность. Тематика: вода, очистка воды, чистая качественная вода. 

В лого слово: MOLLIS доминирует, а AQUA второстепенно.

Цветовые решения подготовить в 3х вариантах:

  • ваш вариант
  • серебристый (стальной)
  • "водные" цвета
Этикетка должна быть на фильтр для воды (фото в приложении Filter1). Текст с этикетки переписать.

Пример того что нравится (фото Ecosoft).

Бюджет скромный. Но если угадаете желание Клиента, то доплатит и продолжит сотрудничество в прорисовке упаковки , инструкции и прочих материалов.

7 лет назад
sebastian82
Сергей 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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