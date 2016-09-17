Сделать логотип, придумать название и свободный домен

На лого обязательно статуя фемиды, на одной чаше весов символ здоровья ( чаша со змеей), на другой деньги. Здоровье перевешивает (ниже чем деньги)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: сервис платных свиданий.
Нужен креатив, творческий подход, лого в векторе
Целевая аудитория - мужчины 18-40 л
Домен в зонах .com .org .net .ru
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