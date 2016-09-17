Сделать логотип, придумать название и свободный домен

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок231 просмотр
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Тематика: сервис платных свиданий.

Нужен креатив, творческий подход, лого в векторе

Целевая аудитория - мужчины 18-40 л 

Домен в зонах .com .org .net .ru

7 лет назад
kronis
Рамиль 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
7 лет назад
$17
1 день
Спасибо, с терпением и пониманием отнесся к заданию
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