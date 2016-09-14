Доработать логотип

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок163 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо внести изменения в логотип (работа в вектре).

Убрать верхнюю надпись. Под названием написать ПАРК (таким же шрифтом как и название).

Бюджет 500 рублей.

Срок 1 день.

7 лет назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$8
1 день
У нас получился позитивный опыт работы с Сергеем. Задание было выполнено очень быстро, правки вносились оперативно и без всяких разговоров. По вине заказчика немного затянулось итоговое утверждение. Сергей воспринял задержку с пониманием, за что ему спасибо!
Все прошло хорошо, рекомендую
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