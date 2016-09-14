Доработать логотип

У нас получился позитивный опыт работы с Сергеем. Задание было выполнено очень быстро, правки вносились оперативно и без всяких разговоров. По вине заказчика немного затянулось итоговое утверждение. Сергей воспринял задержку с пониманием, за что ему спасибо!