Ребрендинг логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок301 просмотр
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Добрый день,

Необходимо сделать обновление логотипа компании, преимущественно креативные идеи + адекватная цена.

Компания занимается продажами бетонными изделиями для гражданского строительства.

Действующий лого прикрепляю.

p/s в лого должны присутствовать нотки : серьезности, неповторимости и уважения. 

7 лет назад
energomonolit
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$89
5 дней
Спасибо за работу, Вам удачи в Ваших делах, и побольше вдохновений!))) Мастер своего дела, знает что нужно, всегда приветлив, креативен и подходит к делу погружаясь в задание с головой!!! (ЭТО ВАЖНО)!
Сотрудничество прошло на высшем уровне, максимальная коммуникабельность, быстрые согласования и своевременная оплата, оставили только положительные впечатления. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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