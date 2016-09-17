Лого для товара

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок831 просмотр
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#1$60
#2$20

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название бренда: BullyEyes

Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп

Smartphone camera lens

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

https://d.pr/Iyij

Этот французский бульдог символизирует мой бренд.

Название лого в дословном переводе: Бульдожьи глаза.

Это бренд высококачественных фотолинз, дорогих по цене.

1. Основной чертой бульдога является чёрное пятно вокруг глаза в виде сердца.

Это сердце и глаза, вызывающие доверие, должны быть центром внимания на русунке.

Так как линзы - это достаточно маленькие штучки, то размеры лого соответсвенно ограничены. Поэтому изображать всё тело бульдога или только голову - вопрос и мне хотелось бы узнать ваше предложение.

2. Лого будет печататься и на чёрном и на белом фоне.

Это как то надо решить, я вижу для себя рисунок ввиде очертаний серебрянного цвета.

Примеры логотипов, которые мне нравяться:

https://d.pr/12uAX

https://d.pr/1dbFL

https://d.pr/9q3k

https://d.pr/1dpWU

7 лет назад
Owl
55 летНорвегия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
Интересное решение, большое спасибо!
Спасибо большое! Весёленький конкурс!!! :)
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1
Супер оригинальное решение, огромное спасибо!
Спасибо за интересный конкурс!)
Заявки фрилансеров
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1
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