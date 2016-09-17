Лого для товара

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название бренда: BullyEyes

Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп

Smartphone camera lens

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

https://d.pr/Iyij

Этот французский бульдог символизирует мой бренд.

Название лого в дословном переводе: Бульдожьи глаза.

Это бренд высококачественных фотолинз, дорогих по цене.

1. Основной чертой бульдога является чёрное пятно вокруг глаза в виде сердца.

Это сердце и глаза, вызывающие доверие, должны быть центром внимания на русунке.

Так как линзы - это достаточно маленькие штучки, то размеры лого соответсвенно ограничены. Поэтому изображать всё тело бульдога или только голову - вопрос и мне хотелось бы узнать ваше предложение.

2. Лого будет печататься и на чёрном и на белом фоне.

Это как то надо решить, я вижу для себя рисунок ввиде очертаний серебрянного цвета.

Примеры логотипов, которые мне нравяться:

https://d.pr/12uAX

https://d.pr/1dbFL

https://d.pr/9q3k

https://d.pr/1dpWU