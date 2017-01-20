dbound

Алексей dbound

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Website: https://rumiwebdesign.com/

https://jungwebsites.com/

- Удалённая работа с графикой

- Разработка макетов для печати рекламно-сувенирной

продукции

- Создание интернет страниц (сайтов)

- Web дизайн

- UI дизайн

Компьютерные навыки

- MS Word

- MS Excel

- MS Power Point

- MS Outlook

- MS Internet Explorer

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Acrobat

- Adobe Muse

- Adobe XD

- Adobe Animate

- Adobe After Effects

- Corel Paint Shop

- Corel Photo-Paint

- Corel DRAW

- AutoCAD (поверхностно)

- 1С (поверхностно)

- Skype

- Viber

и др.

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Отзывы заказчиков

Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для ресторана супов "Супная"
Алексей -- молодец! Яркий и запоминающийся логотип. Используем его уже несколько месяцев -- по-прежнему нравится :)
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую!
Ответный отзыв
barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
Широкий логотип сайта для Facebook
Спасибо Роману за работу! Сделал всё быстро, качественно и с моими пожеланиями.
Хорошо поставленная задача, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
x-aura
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Логотип для завода тракторов
Алексей отлично справился с поставленной задачей - быстро, внимательно, очень качественно. Спасибо!
Спасибо большое за интересный конкурс! Приятно работать, когда заказчик знает чего хочет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для небольшого сообщества
Столкнулся с грамотной и качественной работой Алексея, не смотря на все проволочки с нашей стороны и заказ в самый разгар новогодних праздников, все было выполнено максимально толерантно, а самое главное качественно, были учтены все изначальные пожелания, а так же доработаны все последующие. Отлично принял и отработал ТЗ, практически с первого раза разобравшись в концепции. Настоятельно рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.
Спасибо большое Роману, за интересную работу! Очень приятный человек, грамотно поставленная задача, всегда на связи и своевременная оплата! Настоятельно рекомендую всем! P.S. Очень важно, что человек знает, что хочет!
Ответный отзыв
Jim_Slil
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Лого для сайта
рекомендую
Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
9 отзывов
$2/час
от $20
#143
Верстка полиграфии
2 отзыва
$2/час
от $10
#121
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $150
#176
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $50от 1 дня
#1132
Веб-программирование
нет отзывов
$2/час
от $50от 2 дней
#1335