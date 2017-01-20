Графический дизайнер
Website: https://rumiwebdesign.com/
- Удалённая работа с графикой
- Разработка макетов для печати рекламно-сувенирной
продукции
- Создание интернет страниц (сайтов)
- Web дизайн
- UI дизайн
Компьютерные навыки
- MS Word
- MS Excel
- MS Power Point
- MS Outlook
- MS Internet Explorer
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Acrobat
- Adobe Muse
- Adobe XD
- Adobe Animate
- Adobe After Effects
- Corel Paint Shop
- Corel Photo-Paint
- Corel DRAW
- AutoCAD (поверхностно)
- 1С (поверхностно)
- Skype
- Viber
и др.
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Портфолио
- Логотип для Волгоградского тракторного завода657 просмотров
- Рисунок Общество Порядочных Граждан515 просмотров
- Логотип Общество Порядочных Граждан392 просмотра
- Логотип для музыканта LOUDER434 просмотра
- Пример логотипа для юристов313 просмотров
- Рекламный баннер Насосы Плюс Оборудование598 просмотров
- Логотип матрасы Exclusive355 просмотров
- Логотип ЦАРСКИЙ КУХМЕЙСТЕРЪ380 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Алексей -- молодец! Яркий и запоминающийся логотип. Используем его уже несколько месяцев -- по-прежнему нравится :)
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Роману за работу! Сделал всё быстро, качественно и с моими пожеланиями.
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
$100
10 баллов
8 лет назад
Алексей отлично справился с поставленной задачей - быстро, внимательно, очень качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо большое за интересный конкурс! Приятно работать, когда заказчик знает чего хочет. Рекомендую!
$35
10 баллов
8 лет назад
Столкнулся с грамотной и качественной работой Алексея, не смотря на все проволочки с нашей стороны и заказ в самый разгар новогодних праздников, все было выполнено максимально толерантно, а самое главное качественно, были учтены все изначальные пожелания, а так же доработаны все последующие. Отлично принял и отработал ТЗ, практически с первого раза разобравшись в концепции. Настоятельно рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо большое Роману, за интересную работу! Очень приятный человек, грамотно поставленная задача, всегда на связи и своевременная оплата! Настоятельно рекомендую всем! P.S. Очень важно, что человек знает, что хочет!
$40
10 баллов
8 лет назад
рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую!!!!
Логотипы и Знаки
9 отзывов
$2/час
от $20
#143
Верстка полиграфии
2 отзыва
$2/час
от $10
#121
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $150
#176
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $50от 1 дня
#1132
Веб-программирование
нет отзывов
$2/час
от $50от 2 дней
#1335